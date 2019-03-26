Хасиков рассказал о своих первоочередных задачах в качестве и. о. главы Калмыкии
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- РИА Новости
По его словам, основная проблема — дефицит воды.
«Сейчас я поставил задачу, чтобы сделали полный анализ этой ситуации. Это основополагающий вопрос, тем более что у нас в регионе одна из важнейших отраслей — это сельское хозяйство», — заявил он.
Хасиков также затронул вопросы медицинского обслуживания населения, качества системы здравоохранения.
«Не хватает высококвалифицированных кадров, инфраструктуры. Есть недоработки в сфере социальной защиты», — отметил он.
Как добавил Хасиков, также необходимо проделать колоссальную работу в сфере молодёжной политики.
Ранее Хасиков рассказал о своей цели на посту временного главы Калмыкии.