Хасиков рассказал о своих первоочередных задачах в качестве и. о. главы Калмыкии

И. о. главы Калмыкии Бату Хасиков в беседе с НСН рассказал о своих первоочередных задачах.

По его словам, основная проблема — дефицит воды.

«Сейчас я поставил задачу, чтобы сделали полный анализ этой ситуации. Это основополагающий вопрос, тем более что у нас в регионе одна из важнейших отраслей — это сельское хозяйство», — заявил он.

Хасиков также затронул вопросы медицинского обслуживания населения, качества системы здравоохранения.

«Не хватает высококвалифицированных кадров, инфраструктуры. Есть недоработки в сфере социальной защиты», — отметил он.

Как добавил Хасиков, также необходимо проделать колоссальную работу в сфере молодёжной политики.

Ранее Хасиков рассказал о своей цели на посту временного главы Калмыкии.