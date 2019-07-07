В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.

Он отметил, что молочные продукты являются важным источником очень многих полезных веществ, нужных и незаменимых для организма.

«Официальных, научно обоснованных (данных. — RT) я не знаю. Если человек здоров, и даже болен, но не имеет нарушений пищеварения, употребление молочных продуктов полезно», — приводит слова Тутельяна ТАСС.

При этом он добавил, что ограничения могут быть только для людей с определёнными противопоказаниями для здоровья или пищевой непереносимостью.

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день. По её словам, после употребления 400 граммов эффект перестаёт быть положительным.