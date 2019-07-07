В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев
- РИА Новости
Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Как отмечается, после получения медицинской помощи все туристы отказались от дальнейшего лечения и продолжили своё путешествие в Москву.
Ведомство провело проверку заведения, которое обслуживает до 1000 человек в день.
«Проверка заведения общественного питания, обслуживающего такое количество иностранных туристов, показала множество грубых нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства», — отметили там.
После проверки было забраковано, утилизировано и отправлено в отходы более 60 кг продукции, которая могла стать причиной распространения инфекции.
«Деятельность заведения общественного питания для китайских туристов приостановлена с 18:00 6 июля 2019 года. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается», — добавили в Роспотребнадзоре.
В марте в дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек из-за загрязнения воды.