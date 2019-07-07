В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

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Группа туристов из Китая отправилась после посещения ресторана отеля «Шанхай» в Санкт-Петербурге, 16 человек обратились за помощью, после чего 15 из них были госпитализированы.
В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Как отмечается, после получения медицинской помощи все туристы отказались от дальнейшего лечения и продолжили своё путешествие в Москву.

Ведомство провело проверку заведения, которое обслуживает до 1000 человек в день.

«Проверка заведения общественного питания, обслуживающего такое количество иностранных туристов, показала множество грубых нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства», — отметили там.

После проверки было забраковано, утилизировано и отправлено в отходы более 60 кг продукции, которая могла стать причиной распространения инфекции.

«Деятельность заведения общественного питания для китайских туристов приостановлена с 18:00 6 июля 2019 года. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается», — добавили в Роспотребнадзоре.

В марте в дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек из-за загрязнения воды.

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