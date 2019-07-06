В московском метро в продажу поступила карта «Тройка» с изображением панды

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Карта «Тройка» тиражом 10 тыс. экземпляров с изображением большой панды появилась в продаже в Московском метрополитене.
В московском метро в продажу поступила карта «Тройка» с изображением панды
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного зоопарка.

Проездные можно приобрести в автоматах, установленных на станциях Кольцевой линии и внутри кольца.

Отмечается, что новое издание «Тройки» приурочено в том числе к 155-летию со дня основания городского зоосада.

5 июня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили Московский зоопарк, куда ранее из Китая доставили двух бамбуковых медведей — Диндин и Жуи.

Лидеры стали первыми гостями нового павильона.

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