Появилось видео спасения людей с перевернувшегося в Чёрном море катера

Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров с прогулочного катера, опрокинувшегося в Чёрном море у посёлка Джубга. Видеозапись опубликована в сообществе «RU_CHP: Первый по происшествиям» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи с места ЧП виден уходящий под воду катер, а также спасающиеся люди.

5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 м от берега перевернулся прогулочный катер. По уточнённым данным, на борту судна находились 55 человек.

В результате случившегося двое из них погибли, возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России, перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен почти в пять раз.

Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом рассказал, что после сообщения об инциденте к месту аварии сразу направились спасатели и находившиеся рядом рыбаки.