Появилось видео спасения людей с перевернувшегося в Чёрном море катера
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На записи с места ЧП виден уходящий под воду катер, а также спасающиеся люди.
5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 м от берега перевернулся прогулочный катер. По уточнённым данным, на борту судна находились 55 человек.
В результате случившегося двое из них погибли, возбуждено уголовное дело.
Как уточнили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России, перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен почти в пять раз.
Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом рассказал, что после сообщения об инциденте к месту аварии сразу направились спасатели и находившиеся рядом рыбаки.