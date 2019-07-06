Семьям погибших подводников передали государственные награды

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Семьям погибших на аппарате ВМФ моряков-подводников передали высшие государственные награды — звёзды Героя Российской Федерации и ордена Мужества.
Семьям погибших подводников передали государственные награды
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, поступившем в RT.

«В церемонии отдания последних воинских почестей приняли участие представители руководства Минобороны России, Главного командования Военно-морским флотом, командования войсками Западного военного округа, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также ветераны, сослуживцы и родственники погибших», — отметили в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что во время траурной церемонии семьям погибших в соответствии с указом президента были переданы награды.

Ранее погибших на аппарате ВМФ подводников похоронили в Петербурге.

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