Семьям погибших подводников передали государственные награды
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, поступившем в RT.
«В церемонии отдания последних воинских почестей приняли участие представители руководства Минобороны России, Главного командования Военно-морским флотом, командования войсками Западного военного округа, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также ветераны, сослуживцы и родственники погибших», — отметили в оборонном ведомстве.
Там подчеркнули, что во время траурной церемонии семьям погибших в соответствии с указом президента были переданы награды.
Ранее погибших на аппарате ВМФ подводников похоронили в Петербурге.