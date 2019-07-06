Власти готовы помочь семьям погибших при ЧП с катером в Чёрном море

Власти готовы оказать помощь семьям погибших при опрокидывании пассажирского судна в Чёрном море в районе Джубги. Об этом сообщил глава Туапсинского района Анатолий Русин.

«Власти готовы оказать помощь семьям погибших, муж одной из женщин находится в районе, брат второй женщины прибудет сегодня», — цитирует его ТАСС.

Ранее Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море установлены.

Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом рассказал, что после сообщения об инциденте к месту аварии сразу направились спасатели и находившиеся рядом рыбаки.

По его словам, судно было перегружено.

5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 м от берега перевернулся прогулочный катер. По уточнённым данным, на борту судна находились 55 человек.

В результате ЧП двое из них погибли, возбуждено уголовное дело.