Путин рассказал пословицу, говоря об отношениях России и Италии

Президент России Владимир Путин, выступая на обеде с участием представителей Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ, рассказал итальянскую пословицу о дружбе.

Текст выступления опубликован на сайте Кремля.

«И, если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: «Искренность в отношениях — залог настоящей дружбы». Именно это качество — прямоту, открытость для диалога и сотрудничества — мы всегда ценим в наших итальянских партнёрах», — сказал российский лидер, говоря об отношениях России и Италии.

Президент России отметил, что развитие взаимовыгодных связей отвечает интересам обеих стран. Он также добавил, что экономика является важнейшей сферой сотрудничества между Россией и Италией.

Ранее в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Путин выразил надежду на содействие Италии в восстановлении отношений России и Европейского союза.