Путин рассказал пословицу, говоря об отношениях России и Италии

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Президент России Владимир Путин, выступая на обеде с участием представителей Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ, рассказал итальянскую пословицу о дружбе.
Путин рассказал пословицу, говоря об отношениях России и Италии
  • РИА Новости

Текст выступления опубликован на сайте Кремля.

«И, если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: «Искренность в отношениях — залог настоящей дружбы». Именно это качество — прямоту, открытость для диалога и сотрудничества — мы всегда ценим в наших итальянских партнёрах», — сказал российский лидер, говоря об отношениях России и Италии. 

Президент России отметил, что развитие взаимовыгодных связей отвечает интересам обеих стран. Он также добавил, что экономика является важнейшей сферой сотрудничества между Россией и Италией. 

Ранее в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Путин выразил надежду на содействие Италии в восстановлении отношений России и Европейского союза. 

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