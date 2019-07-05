Песков сообщил, что сделка по С-400 реализуется по плану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщений о том, что поставка российских комплексов С-400 начнётся в ближайшие дни, заявил, что сделка реализуется по плану.

«Я от Кремля могу подтвердить, что сделка по С-400 реализуется по плану», — заявил Песков.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в воскресенье, 7 июля, начнут загружать в два грузовых самолёта и отправят в Турцию на следующей неделе.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT заявил, что отношения между США и Турцией в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 стали менее напряжёнными после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке.