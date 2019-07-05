Российские военные начали учения в Чёрном море

В акватории Чёрного моря стартовали учения российских военнослужащих. Об этом проинформировали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве рассказали, что в учениях задействуют около десяти кораблей, среди них десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и «Р-60».

Отмечаются, что экипажи отрабатывают совместное маневрирование в морских полигонах.

Завершающим этапом станут ракетные и артиллерийские стрельбы по целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, которые пройдут в полигонах боевой подготовки Черноморского флота.

Также сообщается, что группировка кораблей Черноморского флота продолжает следить за действиями кораблей НАТО в акватории Чёрного моря.

Ранее два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze 2019.

Депутат Государственной думы Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал это сообщение.