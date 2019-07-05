Российские военные начали учения в Чёрном море

Короткая ссылка
В акватории Чёрного моря стартовали учения российских военнослужащих. Об этом проинформировали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве рассказали, что в учениях задействуют около десяти кораблей, среди них десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и «Р-60».

Отмечаются, что экипажи отрабатывают совместное маневрирование в морских полигонах.

Завершающим этапом станут ракетные и артиллерийские стрельбы по целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, которые пройдут в полигонах боевой подготовки Черноморского флота.

Также сообщается, что группировка кораблей Черноморского флота продолжает следить за действиями кораблей НАТО в акватории Чёрного моря.

Ранее два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze 2019.

Депутат Государственной думы Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал это сообщение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить