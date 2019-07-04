В астраханской школе рассказали о перепроверке результатов школьника, получившего 0 баллов на ЕГЭ

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Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» рассказала о перепроверке результатов школьника, получившего 0 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
В астраханской школе рассказали о перепроверке результатов школьника, получившего 0 баллов на ЕГЭ
  • РИА Новости

«Его работу перепроверили, он получил аттестат, как все дети. Всё нормально сдал. Без всяких проблем. Сдал он как все дети — не хуже, не лучше», — заявила она.

По её словам, выпускник укладывается во все сроки и успевает поступить.

Сам школьник рассказал, что намерен подавать документы в вузы Санкт-Петербурга.

Ранее бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов прокомментировал в разговоре с RT сообщения о том, что в Астрахани ученик одной из школ получил 0 баллов за ЕГЭ из-за «неправильной ручки».

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