В астраханской школе рассказали о перепроверке результатов школьника, получившего 0 баллов на ЕГЭ
- РИА Новости
«Его работу перепроверили, он получил аттестат, как все дети. Всё нормально сдал. Без всяких проблем. Сдал он как все дети — не хуже, не лучше», — заявила она.
По её словам, выпускник укладывается во все сроки и успевает поступить.
Сам школьник рассказал, что намерен подавать документы в вузы Санкт-Петербурга.
Ранее бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов прокомментировал в разговоре с RT сообщения о том, что в Астрахани ученик одной из школ получил 0 баллов за ЕГЭ из-за «неправильной ручки».