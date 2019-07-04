Эксперт прокомментировала результаты проверки растворимого кофе
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«Кофе, который варится шесть часов, — это уже не кофе. Его очень долго вываривают, там очень высокая кислотность, иногда даже потом добавляют кофеин», — заявила она.
По её словам, настоящий кофе варится 27 секунд после закипания, а всё остальное — уже производные.
Как считает Тихонова, те, кому нужны питательные вещества, сделают себе натуральный напиток.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» рассказал о результатах проверки растворимого гранулированного кофе.