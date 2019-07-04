СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей

Ущерб от действий бывшего главы госхолдинга «Автодор» Сергея Кельбаха оценивается более чем в 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.

По данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО «Крокус Интернэшнл».

Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в отношении главы «Автодора» из-за нарушений при строительстве ЦКАД в Подмосковье было возбуждено уголовное дело.

По его словам, данное решение было принято по итогам проверки реализации соответствующего проекта.

Позднее в «Автодоре» уточнили, что дело о нарушениях при строительстве ЦКАД связано с бывшим главой правления госкомпании.