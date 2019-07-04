В отношении главы «Автодора» возбудили дело из-за проекта ЦКАД

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Уголовное дело возбудили в отношении главы госхолдинга «Автодор» из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка.
В отношении главы «Автодора» возбудили дело из-за проекта ЦКАД
  • © РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, имя подозреваемого неизвестно, поскольку до февраля этот пост занимал Сергей Кельбах, затем его сменил Вячеслав Петушенко.

По словам Чайки, в ходе проверки реализации проекта дороги был выявлен большой объём нарушений.

«По её результатам в отношении председателя правления госкомпании «Автодор» возбуждено уголовное дело», — отметил генпрокурор.

Ранее надзорное ведомство по поручению главы государства Владимира Путина организовало проверку соблюдения законов при заключении контрактов на строительство ЦКАД.

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