В отношении главы «Автодора» возбудили дело из-за проекта ЦКАД
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Как передаёт РИА Новости, имя подозреваемого неизвестно, поскольку до февраля этот пост занимал Сергей Кельбах, затем его сменил Вячеслав Петушенко.
По словам Чайки, в ходе проверки реализации проекта дороги был выявлен большой объём нарушений.
«По её результатам в отношении председателя правления госкомпании «Автодор» возбуждено уголовное дело», — отметил генпрокурор.
Ранее надзорное ведомство по поручению главы государства Владимира Путина организовало проверку соблюдения законов при заключении контрактов на строительство ЦКАД.