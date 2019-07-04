В отношении главы «Автодора» возбудили дело из-за проекта ЦКАД

Уголовное дело возбудили в отношении главы госхолдинга «Автодор» из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка.

Как передаёт РИА Новости, имя подозреваемого неизвестно, поскольку до февраля этот пост занимал Сергей Кельбах, затем его сменил Вячеслав Петушенко.

По словам Чайки, в ходе проверки реализации проекта дороги был выявлен большой объём нарушений.

«По её результатам в отношении председателя правления госкомпании «Автодор» возбуждено уголовное дело», — отметил генпрокурор.

Ранее надзорное ведомство по поручению главы государства Владимира Путина организовало проверку соблюдения законов при заключении контрактов на строительство ЦКАД.