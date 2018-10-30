Генпрокуратура начала проверку контрактов на строительство ЦКАД

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Генпрокуратура начала проверку соблюдения законов при заключении контрактов на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области по поручению президента России Владимира Путина.
Генпрокуратура начала проверку контрактов на строительство ЦКАД
  • РИА Новости

Об этом на канале Генпрокуратуры «Эфир» сказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«По поручению президента Генпрокуратура организовала проверку соблюдения интересов государства при заключении контрактов на строительство кольцевой автодороги. Проверочные мероприятия проводятся вместе со Счётной палатой», — приводит его слова ТАСС.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, протяжённость трассы — 530 км.

Ранее Путин поручил проверить обоснованность увеличения стоимости строительства ЦКАД.

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