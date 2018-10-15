Путин поручил проверить обоснованность увеличения стоимости строительства ЦКАД

Президент России Владимир Путин поручил провести проверку обоснованности увеличения стоимости строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации и Счётной палате Российской Федерации провести проверку соблюдения интересов Российской Федерации при заключении и выполнении государственных контрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства ЦКАД», — сообщает пресс-служба Кремля.

В документе также указан срок, до которого президентское поручение должно быть исполнено — 15 января 2019 года.

Ответственными за выполнение назначены главы указанных ведомств — Юрий Чайка, Александр Бастрыкин и Алексей Кудрин соответственно.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, протяжённость трассы — 530 км.

В мае телеканал «360» передавал, что зампред правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев заявил, что на строительство ЦКАД планируется выделить около $25 млрд.