Путин поручил проверить обоснованность увеличения стоимости строительства ЦКАД

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Президент России Владимир Путин поручил провести проверку обоснованности увеличения стоимости строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
Путин поручил проверить обоснованность увеличения стоимости строительства ЦКАД
  • РИА Новости

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации и Счётной палате Российской Федерации провести проверку соблюдения интересов Российской Федерации при заключении и выполнении государственных контрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства ЦКАД», — сообщает пресс-служба Кремля.

В документе также указан срок, до которого президентское поручение должно быть исполнено — 15 января 2019 года.

Ответственными за выполнение назначены главы указанных ведомств — Юрий Чайка, Александр Бастрыкин и Алексей Кудрин соответственно.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, протяжённость трассы — 530 км.

В мае телеканал «360» передавал, что зампред правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев заявил, что на строительство ЦКАД планируется выделить около $25 млрд.

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