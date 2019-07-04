В «Автодоре» прокомментировали уголовное дело из-за ЦКАД

Уголовное дело из-за нарушений при строительстве ЦКАД связано с бывшим главой правления «Автодора». Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Подтверждаем, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в отношении главы «Автодора» из-за нарушений при строительстве ЦКАД в Подмосковье было возбуждено уголовное дело.

По его словам, такое решение было принято по итогам проверки реализации соответствующего проекта.