В «Автодоре» прокомментировали уголовное дело из-за ЦКАД
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- РИА Новости
«Подтверждаем, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в отношении главы «Автодора» из-за нарушений при строительстве ЦКАД в Подмосковье было возбуждено уголовное дело.
По его словам, такое решение было принято по итогам проверки реализации соответствующего проекта.