Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова предложила распространить опыт Москвы по сохранению здоровья горожан на регионы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Столица помогает формировать у жителей положительные привычки. Городские перемены этому причина. Мы должны распространять московские практики на российские регионы», — заявила Голикова на пленарном заседании в рамках Московского урбанистического форума.

Со своей стороны, мэр Сергей Собянин рассказал о повышении доступности медицинской помощи в столице, а также о программе «Московское долголетие».

По его словам, на здоровье горожан влияет и создание безопасной комфортной среды, в том числе формирование новых пешеходных маршрутов, открытие площадей, парков, скверов, программа благоустройства.

Ранее НСН сообщала о павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.