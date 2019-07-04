Голикова предложила распространить опыт Москвы по сохранению здоровья горожан на регионы

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Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова предложила распространить опыт Москвы по сохранению здоровья горожан на регионы.
Голикова предложила распространить опыт Москвы по сохранению здоровья горожан на регионы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Столица помогает формировать у жителей положительные привычки. Городские перемены этому причина. Мы должны распространять московские практики на российские регионы», — заявила Голикова на пленарном заседании в рамках Московского урбанистического форума.

Со своей стороны, мэр Сергей Собянин рассказал о повышении доступности медицинской помощи в столице, а также о программе «Московское долголетие».

По его словам, на здоровье горожан влияет и создание безопасной комфортной среды, в том числе формирование новых пешеходных маршрутов, открытие площадей, парков, скверов, программа благоустройства.

Ранее НСН сообщала о павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.

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