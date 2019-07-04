Голикова предложила распространить опыт Москвы по сохранению здоровья горожан на регионы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Столица помогает формировать у жителей положительные привычки. Городские перемены этому причина. Мы должны распространять московские практики на российские регионы», — заявила Голикова на пленарном заседании в рамках Московского урбанистического форума.
Со своей стороны, мэр Сергей Собянин рассказал о повышении доступности медицинской помощи в столице, а также о программе «Московское долголетие».
По его словам, на здоровье горожан влияет и создание безопасной комфортной среды, в том числе формирование новых пешеходных маршрутов, открытие площадей, парков, скверов, программа благоустройства.
Ранее НСН сообщала о павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.