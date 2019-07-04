Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 21

Количество погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 21.

«Есть информация о 21 погибшем. Пока это всё», — приводит Интерфакс слова представителя комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая работает в Тулуне.

Накануне глава МЧС России Евгений Зиничев подтвердил гибель 20 человек в паводковой зоне в Иркутской области.

4 июля стало известно, что полицейские установили местонахождение 23 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне затопления в Иркутской области.