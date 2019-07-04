В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении

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Полицейские установили местонахождение 23 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне затопления в Иркутской области.
В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

«К настоящему времени благодаря сообщениям граждан правоохранительные органы установили местонахождение 23 человек, числившихся как без вести пропавшие», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД. 

Накануне глава МЧС России Евгений Зиничев подтвердил гибель 20 человек в паводковой зоне в Иркутской области и сообщил, что 15 человек пропали без вести.

Ранее стало известно, что в Иркутской области в результате паводков пострадали более 2 тыс. жителей, при этом свыше 300 человек были госпитализированы.

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