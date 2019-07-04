В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении
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«К настоящему времени благодаря сообщениям граждан правоохранительные органы установили местонахождение 23 человек, числившихся как без вести пропавшие», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.
Накануне глава МЧС России Евгений Зиничев подтвердил гибель 20 человек в паводковой зоне в Иркутской области и сообщил, что 15 человек пропали без вести.
Ранее стало известно, что в Иркутской области в результате паводков пострадали более 2 тыс. жителей, при этом свыше 300 человек были госпитализированы.