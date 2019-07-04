Главархив Москвы раскрыл более 50 документов о партизанах в годы войны

Главное архивное управление Москвы представило виртуальную выставку, в рамках которой опубликовало более 50 секретных документов о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны.

На сайте историко-документальной выставки «Клятва чести и мужества. Партизаны Подмосковья в годы Великой Отечественной войны» представлены оперативные сводки, листовки, фотографии, автобиографии, наградные листы, а также рукописные воспоминания участников сражений.

Кроме того, представлены материалы, рассказывающие о подвиге партизанов Зои Космодемьянской, Михаила Гурьянова, Сергея Солнцева и других.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления, было рассекречено 29,5 тыс. документов, «раскрывающих новые исторические факты».

Ранее к 75-й годовщине освобождения Минска от фашистов Министерство обороны России опубликовало документы о малоизвестных эпизодах наступления армии СССР.