Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Минска

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Министерство обороны России по случаю 75-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков обнародовало подборку документов о малоизвестных эпизодах наступления советских военнослужащих.

«Стремительный «Багратион», 75 лет назад освободивший белорусскую столицу от немецко-фашистских захватчиков, — тема нового исторического раздела с рассекреченными архивными документами Центрального архива Минобороны России», — говорится в сообщении.

Из опубликованных материалов, в частности, можно узнать о ходе наступления, попытках сопротивления противника, награждении бойцов Красной Армии, а также ознакомиться с выпусками издания «Красная армия».

Ранее Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

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