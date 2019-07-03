Нижегородская и Ивановская области договорились о сотрудничестве

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает NewsNN.

Документ подписан в рамках форума «Производительность 360». Он затрагивает развитие экономических, социальных и культурных связей. Отдельное направление — дорожная среда, строительство новых и ремонт действующих трасс, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, до 2020 года планируется капитально отремонтировать магистраль, ведущую в Ивановскую область.

Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заключили соглашение о развитии сотрудничества.