В Москве рассказали о ситуации с созданием рабочих мест
- © Агентство городских новостей «Москва»
Как заявил Собянин, в последнее время две трети рабочих мест были созданы за Третьим транспортном кольцом, хотя ещё десять лет назад более 40% располагались в центре столицы, передаёт сайт «Москва 24».
Теперь в центральных районах находится немногим более 30% рабочих мест.
«Это означает, что теперь спальные периферийные районы уже не периферийные спальные, а полноценные районы Москвы», — отметил мэр.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области трудоустроили 17,5 тыс. человек с начала 2019 года.