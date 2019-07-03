В Москве рассказали о ситуации с созданием рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с созданием рабочих мест.

Как заявил Собянин, в последнее время две трети рабочих мест были созданы за Третьим транспортном кольцом, хотя ещё десять лет назад более 40% располагались в центре столицы, передаёт сайт «Москва 24».

Теперь в центральных районах находится немногим более 30% рабочих мест.

«Это означает, что теперь спальные периферийные районы уже не периферийные спальные, а полноценные районы Москвы», — отметил мэр.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области трудоустроили 17,5 тыс. человек с начала 2019 года.