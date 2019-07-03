Зеленский: Киеву важны добрососедские отношения с Минском

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Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии заявил, что для Киева всегда будут важны добрососедские отношения с Минском.
Зеленский: Киеву важны добрососедские отношения с Минском
  • РИА Новости

«Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение. Уверен, что этому буду способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года», — приводит БЕЛТА слова Зеленского.

Накануне стало известно, что Зеленский направил приглашение Лукашенко посетить второй форум регионов двух стран, который состоится осенью в Житомире.

Также сообщалось, что белорусское «Движение солидарности «Разам» зарегистрировано на Украине

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