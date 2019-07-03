«Калашников» завершил заводские испытания беспилотника-камикадзе
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
«Да, испытания беспилотных высокоточных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет» завершены», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет».
Также в пресс-службе «Ростеха» рассказали о характеристиках разведывательного беспилотника «Корсар», лётный образец которого впервые демонстрируется в открытом доступе на форуме «Армия-2019».