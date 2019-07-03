«Калашников» завершил заводские испытания беспилотника-камикадзе

Главный конструктор группы компаний ZALA AERO (входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщил, что заводские испытания ударного беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет» полностью завершены.

«Да, испытания беспилотных высокоточных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет» завершены», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет».

Также в пресс-службе «Ростеха» рассказали о характеристиках разведывательного беспилотника «Корсар», лётный образец которого впервые демонстрируется в открытом доступе на форуме «Армия-2019».