«Калашников» завершил заводские испытания беспилотника-камикадзе

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Главный конструктор группы компаний ZALA AERO (входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщил, что заводские испытания ударного беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет» полностью завершены.
«Калашников» завершил заводские испытания беспилотника-камикадзе
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Да, испытания беспилотных высокоточных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет» завершены», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет».

Также в пресс-службе «Ростеха» рассказали о характеристиках разведывательного беспилотника «Корсар», лётный образец которого впервые демонстрируется в открытом доступе на форуме «Армия-2019».

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