В Ульяновске на рынке произошёл крупный пожар
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«На улице Карбышева на рынке «Солнечный» горит двухэтажный металлический ангар размером 30 на 70 м. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м», — сказал собеседник.
Ранее стало известно, что мебельный склад загорелся в Краснодаре.
В апреле URA.RU сообщало о пожаре на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске, который произошёл из-за недостаточного контроля со стороны подрядной организации.