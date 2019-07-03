В Ульяновске на рынке произошёл крупный пожар

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В Ульяновске произошло возгорание в двухэтажном ангаре, расположенном на рынке. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.
В Ульяновске на рынке произошёл крупный пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«На улице Карбышева на рынке «Солнечный» горит двухэтажный металлический ангар размером 30 на 70 м. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что мебельный склад загорелся в Краснодаре.

В апреле URA.RU сообщало о пожаре на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске, который произошёл из-за недостаточного контроля со стороны подрядной организации.

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