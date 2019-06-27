В Волгограде на складе произошёл пожар площадью 5000 квадратных метров
- ©пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области
«В настоящее время площадь пожара составляет 5000 кв. м. Огнеборцы продолжают свою работу», — заявили в ведомстве.
Указывается, что сотрудники ведомства смогли не допустить распространения огня на близлежащие здания и строения.
На сайте ГУ МЧС по Волгоградской области уточняется, что пострадавших и погибших нет.
К месту ЧП прибыли сотрудники испытательной пожарной лаборатории для установления причины возгорания.
Ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар в здании на площади 1000 квадратных метров.