В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

РИА Новости

«Пожар возник в ангаре на Ростовском шоссе, 12. Площадь возгорания составляет 700 кв. м. Пожару присвоен четвёртый ранг сложности», — цитирует агентство спасательное ведомство. Есть угроза возгорания соседнего склада и магазина одежды. «В непосредственной близости, на расстоянии 250 м, по противоположной стороне Ростовского шоссе находятся жилые дома», — уточнили в МЧС. Ранее в Казани умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме. Также URA.RU сообщало, что власти Магнитогорска прокомментировали ситуацию с квартирами для родственников погибших при взрыве газа в доме.