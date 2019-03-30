В Краснодаре горит мебельный склад

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Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
В Краснодаре горит мебельный склад
  • РИА Новости

«Пожар возник в ангаре на Ростовском шоссе, 12. Площадь возгорания составляет 700 кв. м. Пожару присвоен четвёртый ранг сложности», — цитирует агентство спасательное ведомство.

Есть угроза возгорания соседнего склада и магазина одежды.

«В непосредственной близости, на расстоянии 250 м, по противоположной стороне Ростовского шоссе находятся жилые дома», — уточнили в МЧС.

Ранее в Казани умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме.

Также URA.RU сообщало, что власти Магнитогорска прокомментировали ситуацию с квартирами для родственников погибших при взрыве газа в доме.

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