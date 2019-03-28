В Казани умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме

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В Республиканской клинической больнице в Казани умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме, сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В Казани умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме
  • РИА Новости

Взрыв газа произошёл 27 марта. В результате возник пожар, который охватил две квартиры на восьмом этаже и балкон девятого. Мужчина, находившийся в одной из квартир, самостоятельно перебрался через балкон на этаж ниже, где его спасли сотрудники МЧС.

С ожогами первой и второй степени он был госпитализирован. От полученных травм пострадавший скончался.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Магнитогорска прокомментировали ситуацию с квартирами для родственников погибших при взрыве газа в доме.

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