В Казани умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме
- РИА Новости
Взрыв газа произошёл 27 марта. В результате возник пожар, который охватил две квартиры на восьмом этаже и балкон девятого. Мужчина, находившийся в одной из квартир, самостоятельно перебрался через балкон на этаж ниже, где его спасли сотрудники МЧС.
С ожогами первой и второй степени он был госпитализирован. От полученных травм пострадавший скончался.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Магнитогорска прокомментировали ситуацию с квартирами для родственников погибших при взрыве газа в доме.