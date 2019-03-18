Власти Магнитогорска прокомментировали ситуацию с квартирами для родственников погибших при взрыве газа в доме

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Власти Челябинской области и Магнитогорска прокомментировали ситуацию с новыми квартирами для родственников погибших при взрыве газа в многоэтажном доме, передаёт URA.RU.
Власти Магнитогорска прокомментировали ситуацию с квартирами для родственников погибших при взрыве газа в доме
  • Reuters

«Такая проблема существует. Вопрос курируют мэрия Магнитогорска и её правовое управление. Пока в рамках действующего законодательства решить вопрос можно только через суды», — заявили в областном правительстве.

В пресс-службе мэрии сообщили, что рекомендуют наследникам обращаться в суды и помогают с составлением бумаг.

Ранее стало известно, что заседание межведомственной комиссии по будущему дома, пострадавшего от взрыва газа в Магнитогорске, состоится 1 апреля.

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