Песков заявил, что часть данных о ЧП с подводниками является гостайной

В Кремле считают нормальным, что не вся информация о ЧП с подводниками в Баренцевом море разглашается, так как это соответствует закону о гостайне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается», — сказал Песков, отвечая на уточняющий вопрос о деталях произошедшего, в частности, месте, где произошло ЧП, и типе глубоководного аппарата.

Он подчеркнул, что есть информация, которая относится к категории гостайны.

«Эта гостайна соблюдается в интересах государства и интересах государственной безопасности», — добавил Песков.

При этом он пояснил, что в этом «нет ничего противозаконного, это в полном соответствии с законодательством Российской Федерации о гостайне».

2 июля Минобороны России сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который предназначен для изучения дна Мирового океана, произошло возгорание. В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников. Они умерли «в результате отравления продуктами горения». Отмечается, что очаг возгорания был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели моряков-подводников. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение. Проверкой занимаются военные следственные органы СК России.

Свои соболезнования по факту случившегося выразил вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.