Сальвини выразил соболезнования Путину в связи с гибелью 14 моряков

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Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям моряков, погибших в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

«Выражаю самое глубокое... сочувствие и солидарность президенту Путину и всем семьям 14 моряков, погибших при пожаре», — написал он в своём Twitter.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар.

В ведомстве также отметили, что очаг возгорания был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды.

Жертвами инцидента стали 14 моряков-подводников.

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