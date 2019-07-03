Сальвини выразил соболезнования Путину в связи с гибелью 14 моряков

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям моряков, погибших в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Esprimo la mia più sentita vicinanza, commozione e solidarietà al presidente Putin e a tutte le famiglie dei 14 marinai morti nell’incendio scoppiato nel sommergibile russo. 🇮🇹🇷🇺 @KremlinRussia_E@KremlinRussia@ItalyinRussia — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2 июля 2019 г.

«Выражаю самое глубокое... сочувствие и солидарность президенту Путину и всем семьям 14 моряков, погибших при пожаре», — написал он в своём Twitter.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар.

В ведомстве также отметили, что очаг возгорания был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды.

Жертвами инцидента стали 14 моряков-подводников.