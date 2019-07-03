Погибшие подводники были закреплены за воинской частью из Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что погибшие подводники были закреплены за петербургской воинской частью. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плавание отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами», — написал Беглов.

Он также выразил соболезнования в связи со случившимся.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведёт совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате.

В результате пожара, произошедшего 1 июля, погибли 14 моряков-подводников.

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям моряков, погибших в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.