Погибшие подводники были закреплены за воинской частью из Петербурга

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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что погибшие подводники были закреплены за петербургской воинской частью. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
Погибшие подводники были закреплены за воинской частью из Петербурга
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плавание отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами», — написал Беглов.

Он также выразил соболезнования в связи со случившимся.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведёт совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате.

В результате пожара, произошедшего 1 июля, погибли 14 моряков-подводников.

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям моряков, погибших в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

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