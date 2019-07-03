Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям 14 моряков-подводников, погибших в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате пожара на глубоководном аппарате моряков-подводников», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров отметил, что из жизни ушли настоящие патриоты, достойные сыновья России.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск. Там он проведёт совещание с членами комиссии по установлению причин ЧП.

1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков. СК начал проверку.