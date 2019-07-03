В «Авиалесоохране» назвали общую площадь лесных пожаров в России

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» рассказала, какова общая площадь природных пожаров в России по состоянию на 3 июля.

«На 00:00 мск 3 июля 2019 года на территории России действовало 176 лесных пожаров на площади 77 752 га, по которым проводились работы по активному тушению», — указывается в заявлении.

К тушению лесных пожаров привлечены более 2,6 тыс. человек и почти 400 единиц техники.

На труднодоступных и удалённых территориях, по данным «Авиалесоохраны», за минувшие сутки зарегистрировано 143 лесных пожара на площади более 781,1 тыс. га. Эти пожары не тушат, поскольку затраты на их ликвидацию, как сообщает ведомство, превышают прогнозируемый вред.

Ранее RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по Оренбургской области сообщало, что на территории Новотроицкого городского округа ликвидировали природный пожар.

22 июня Министерство экологии Якутии сообщило, что огонь уничтожил почти 200 тыс. га леса в регионе.