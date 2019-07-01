В «Авиалесоохране» назвали общую площадь пожаров в России

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» назвала общую площадь пожаров в России по состоянию на 1 июля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий пресс-релиз, площадь лесных пожаров в регионах России без учёта очагов в труднодоступных и удалённых районах за сутки выросла примерно на 8 тыс. га — почти до 40 тыс.

«На 00:00 мск 1 июля 2019 года на территории России действовало 83 лесных пожара на площади 39 931 га, по которым проводились работы по активному тушению», — отмечается в заявлении.

На труднодоступных и удалённых территориях, по данным «Авиалесоохраны», за минувшие сутки зарегистрировано 137 лесных пожаров на площади более 709,6 тыс. га. Эти пожары не тушат, поскольку затраты на их ликвидацию, как сообщает ведомство, превышают прогнозируемый вред. Основная площадь таких очагов возгорания приходится на Якутию.

Ранее RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по Оренбургской области сообщало, что на территории Новотроицкого городского округа ликвидировали природный пожар.

22 июня Министерство экологии Якутии сообщило, что огонь уничтожил почти 200 тыс. га леса в регионе.