Уровень воды в иркутской реке Ия превышает критическую отметку на 53 см

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Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области, где наблюдается сложная паводковая обстановка, пока превышает критическую отметку более чем на полметра. Об этом сообщает администрация Тулуна.
Уровень воды в иркутской реке Ия превышает критическую отметку на 53 см
  • РИА Новости

По данным пресс-службы, на 12:00 (07:00 мск) 3 июля уровень воды составил 753 см, в то время как критическим является показатель в 7 м.

Подъём воды в Ие начался 28 июня, за сутки её уровень вырос более чем на 5 м и к полудню 29 июня достиг максимума в 13,8 м.

На утро 3 июля в регионе подтопленными остаются 3,4 тыс. жилых домов в 31 населённом пункте трёх районов.

По последним данным, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести — восемь.

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