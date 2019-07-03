Самозанятые в России смогут организовывать похороны

В России впервые введён ГОСТ по оказанию услуг организаторов похорон, который вступит в силу с 1 ноября 2019 года. С текстом стандарта ознакомился RT.

Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.

Согласно документу, организатор похорон должен иметь среднее профессиональное образование, а также пройти дополнительную программу переподготовки в области оказания похоронных услуг.

При этом опыт работы у организаторов похорон в специализированных структурах должен быть не менее двух лет.

Кроме стандартных способов обращения к организатору похорон (телефонный звонок, личное обращение и так далее), заказчик сможет оформить заказ с помощью мессенджеров и социальных сетей, уточняется в ГОСТе.

В тексте стандарта также отмечается, что пункты приёма заказов на организацию похорон не должны располагаться в медицинских организациях, в том числе в моргах, без официального разрешения.

Как сказано в тексте стандарта, организатор похорон должен оперативно прибыть к заказчику, выразить соболезнования и слова поддержки.

Организатор также должен сопровождать заказчика на протяжении всех этапов подготовки похорон. Он должен знать, какие документы, атрибуты, обряды и прочее нужно оформлять и заказывать при подготовке к погребению.

В частности, организатор похорон обязан проинформировать заказчика об особенностях обрядов прощания и захоронения, связанных с вероисповеданием и национальными традициями.

Кроме того, организатор похорон должен узнать предполагаемое количество участников похорон, согласовать с заказчиком способ погребения, текст на лентах для венков и программу музыкального сопровождения похорон.

Все услуги, оказываемые организаторами похорон, должны быть оформлены в договоре, при этом организатор должен иметь при себе устройство мобильного эквайринга, с помощью которого заказчик сможет оплатить услуги с помощью банковской карты.

При оплате наличными клиенту должен быть предоставлен кассовый чек, сказано в ГОСТе.