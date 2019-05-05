Мессенджеры с 5 мая начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона
Как уточняет ТАСС, с настоящего времени владельцы мессенджеров должны будут проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора.
Операторы, в свою очередь, обязаны указывать, какими мессенджерами пользуются абоненты, а также присваивать им идентификационные коды.
В ноябре 2018 года газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ передавала, что российское правительство разработало проект новых правил проверки пользователей мессенджеров через операторов связи.