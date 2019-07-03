Жительница Канска рассказала подробности беседы с Уссом после инцидента

Жительница города Канска Наталья Овчинникова-Заморозова в беседе с kp.ru рассказала о телефонном разговоре с губернатором Красноярского края Александром Уссом после возникшего между ними ранее недопонимания.

По словам женщины, глава региона действительно позвонил ей.

«А у нас к этому времени уже трубу дренажную сделали!... Мы никак не ожидали, что за сутки эта проблема может решиться... С Александром Уссом мы очень спокойно поговорили, взаимно извинились. Эмоции улеглись», — сказала она.

Кроме того, Овчинникова-Заморозова добавила, что каких-либо претензий к Уссу в связи с возникшей ситуацией не имеет.

Ранее в сети появилось видео, снятое во время визита Усса в подтопленный Канск.

В ходе разговора с местными жителями женщина из толпы поинтересовалась, видел ли губернатор местную дорогу.

Обеспокоенность населения города была вызвана в том числе тем, что в случае, если дорогу размоет водой, населённый пункт окажется отрезанным от внешнего мира.

«Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» — ответил на её вопрос Усс, добавив, что и сам может «качнуть права».

Впоследствии пресс-секретарь главы региона Елена Уляшева объяснила произошедшее, указав, что инцидент был исчерпан.