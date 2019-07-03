Жительница Канска рассказала подробности беседы с Уссом после инцидента
По словам женщины, глава региона действительно позвонил ей.
«А у нас к этому времени уже трубу дренажную сделали!... Мы никак не ожидали, что за сутки эта проблема может решиться... С Александром Уссом мы очень спокойно поговорили, взаимно извинились. Эмоции улеглись», — сказала она.
Кроме того, Овчинникова-Заморозова добавила, что каких-либо претензий к Уссу в связи с возникшей ситуацией не имеет.
Ранее в сети появилось видео, снятое во время визита Усса в подтопленный Канск.
В ходе разговора с местными жителями женщина из толпы поинтересовалась, видел ли губернатор местную дорогу.
Обеспокоенность населения города была вызвана в том числе тем, что в случае, если дорогу размоет водой, населённый пункт окажется отрезанным от внешнего мира.
«Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» — ответил на её вопрос Усс, добавив, что и сам может «качнуть права».
Впоследствии пресс-секретарь главы региона Елена Уляшева объяснила произошедшее, указав, что инцидент был исчерпан.