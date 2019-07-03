На границе с Украиной обнаружили танк времён войны с погибшим экипажем
Как передаёт «Российская газета», возле танка обнаружены также останки экипажа бронемашины.
Как предполагается, танк мог быть уничтожен огнём противника летом 1943 года.
По словам руководителя поискового объединения «Миус-Фронт» Андрея Кудрякова, КВ-1 подорвался на противотанковой мине в связи с чем потерял ход.
«Экипаж пытался восстановить машину, но в этот момент налетели немецкие пикировщики и разбомбили беззащитный для ударов с воздуха танк», — добавил эксперт.
По его словам, история танка и погибших советских военнослужащих будет установлена по обнаруженным на месте деталям.
Ранее Министерство обороны России по случаю 75-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков обнародовало подборку документов о малоизвестных эпизодах наступления советских военнослужащих.