На границе с Украиной обнаружили танк времён войны с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной члены поискового отряда обнаружили тяжёлый танк КВ-1 времён Великой Отечественной войны.

Как передаёт «Российская газета», возле танка обнаружены также останки экипажа бронемашины.

Как предполагается, танк мог быть уничтожен огнём противника летом 1943 года.

По словам руководителя поискового объединения «Миус-Фронт» Андрея Кудрякова, КВ-1 подорвался на противотанковой мине в связи с чем потерял ход.

«Экипаж пытался восстановить машину, но в этот момент налетели немецкие пикировщики и разбомбили беззащитный для ударов с воздуха танк», — добавил эксперт.

По его словам, история танка и погибших советских военнослужащих будет установлена по обнаруженным на месте деталям.

Ранее Министерство обороны России по случаю 75-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков обнародовало подборку документов о малоизвестных эпизодах наступления советских военнослужащих.