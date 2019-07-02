Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.

«Из 14 погибших — семь капитанов 1-го ранга, двое героев России. Это большая потеря», — сказал глава государства во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который предназначен для изучения дна Мирового океана, произошло возгорание. В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.

Как отметили в Министерстве обороны, очаг возгорания был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды.

СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников.