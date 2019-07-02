Кадыров призвал правоохранителей усилить борьбу с терроризмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нужно усилить деятельность по профилактике терроризма.

«Недавний инцидент на КЗП-4 в Ачхой-Мартановском районе раскрыл определённые недочёты. Думаю, что соответствующие должностные лица их глубоко проанализируют, выяснят все обстоятельства, характер несения дежурства на посту, примут необходимые решения», — написал Кадыров в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в Чечне неизвестный убил полицейского на КПП. Нападавший был уничтожен ответным огнём.

Позднее СК возбудил дело по факту нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.

Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского.