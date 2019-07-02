Эксперт прокомментировал испытания новой ракеты системы ПРО

Военный политолог, преподаватель Военного университета Министерства обороны России Владимир Карякин в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что Воздушно-космические силы России успешно провели испытание новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сарышаган в Казахстане.

«Всё, конечно, засекречено. Но, судя по заявлениям специалистов, реализуется кинетический перехват, то есть удар с целью поразить боеголовку ракеты. Возможен ещё и осколочно-фугасный взрыв», — заявил он.

Как отметил Карякин, подобные ракеты имеют систему самоуничтожения. По его словам, всё превращается в груду обломков, которые продолжают движение по инерции, а затем падают и сгорают.

Ранее сообщалось, что условная цель была поражена с заданной точностью, заложенные характеристики ракеты подтверждены.

Как передавал «ПолитЭксперт», военный эксперт Алексей Леонков оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М.