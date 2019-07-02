В Национальной мясной ассоциации оценили сообщения о возможном росте цен на мясо

Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти на 10%.

Как считает Юшин, необходимо учитывать темпы прироста внутреннего производства, а также возобновление поставок в конце 2018 года мяса из Бразилии.

«Ресурсов будет больше, и это будет толкать цены вниз. Сегодня цены на свинину ниже, чем в прошлом году, и думаю, тенденция сохранится. Что касается мяса птицы, оно находится на комфортном для производителей уровне, вряд ли цены будут расти», — сказал он.

По его словам, важным фактором в производстве говядины является возобновление поставок из Бразилии, и он не ждёт изменений в этой части рынка.

Ранее газета «Известия» сообщала, что причиной вероятного роста цен может стать увеличение стоимости добавок, необходимых для животных.