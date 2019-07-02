В Национальной мясной ассоциации оценили сообщения о возможном росте цен на мясо

Короткая ссылка
Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти на 10%.
В Национальной мясной ассоциации оценили сообщения о возможном росте цен на мясо
  • РИА Новости

Как считает Юшин, необходимо учитывать темпы прироста внутреннего производства, а также возобновление поставок в конце 2018 года мяса из Бразилии.

«Ресурсов будет больше, и это будет толкать цены вниз. Сегодня цены на свинину ниже, чем в прошлом году, и думаю, тенденция сохранится. Что касается мяса птицы, оно находится на комфортном для производителей уровне, вряд ли цены будут расти», — сказал он.

По его словам, важным фактором в производстве говядины является возобновление поставок из Бразилии, и он не ждёт изменений в этой части рынка.

Ранее газета «Известия» сообщала, что причиной вероятного роста цен может стать увеличение стоимости добавок, необходимых для животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить