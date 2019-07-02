CNBC оценил возможные масштабы производства ракет «Авангард»

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Американский телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники оценил возможные масштабы производства российских ракет «Авангард».

«Как ожидается, они (Россия. — RT) создадут не более 60 этих гиперзвуковых единиц вооружения, потому что их просто очень дорого разрабатывать», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что российская армия намерена до конца 2019 года поставить на боевое дежурство три ракетных полка с подвижными комплексами «Ярс» и один — с комплексом «Авангард».

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Nation News назвал «Авангарды» неуязвимым оружием.

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