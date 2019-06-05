Россия к концу года поставит на дежурство три полка с «Ярсами» и один с «Авангардами»

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Российская армия намерена до конца 2019 года поставить на боевое дежурство три ракетных полка с подвижными комплексами «Ярс» и один — с комплексом «Авангард».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на группу информационного обеспечения РВСН.

«До конца текущего года в РВСН будет поставлено свыше 90 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники, что обеспечит постановку на боевое дежурство ракетных полков подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» полного состава в Йошкар-Олинском, Иркутском и Барнаульском ракетных соединениях, двух пусковых установок стационарного базирования в Козельском ракетном соединении, а также ракетного полка с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в Ясненском ракетном соединении», — указывается в заявлении.

Ранее на вооружение российской армии начали поступать комплексы стратегического назначения «Авангард». 

В августе 2018 года в Минобороны сообщили, что РВСН начали подготовку специалистов для работы на новейших ракетных комплексах «Сармат» и «Авангард».

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