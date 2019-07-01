В Минтруде заявили о снижении за неделю числа безработных граждан

В Минтруде отметили снижение числа безработных граждан за неделю на 1,3%.

Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минтруда.

«С 19 июня по 26 июня 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3% и составила 752,3 тыс. человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, наибольшее снижение наблюдалось в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Сахалинской, Рязанской, Мурманской и Томской областях, республиках Крым, Тыва и Карачаево-Черкесской Республике.

При этом в восьми регионах отмечен рост численности безработных: Севастополь, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Забайкальский край, Тульская, Саратовская и Калининградская области.

22 мая глава Минтруда Максим Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России.

В марте в Росстате рассказали о российских регионах — лидерах по скорости трудоустройства безработных.