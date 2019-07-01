Медведев рассказал о «демонстрирующих хамство» единороссах

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался по поводу некоторых членов партии «Единая Россия», которые не стесняются «демонстрировать чванство и хамство».

Как он отметил в своей статье, которая была опубликована в газете «Известия», некоторые члены политической силы ведут себя не самым лучшим образом.

«У нас в «Единой России» есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам», — указал он.

По его словам, во фракции есть внутрипартийный контроль, в том числе на стадии выдвижения кандидатов. Однако важную роль в данном вопросе играют и «внешние контролёры», к которым относятся, в частности, СМИ, блогеры и гражданские активисты.

В связи с этим Медведев выразил мнение, что партии нужно не только сотрудничать с людьми, выявляющими недостойных членов политсилы, но и поддерживать их журналистские расследования. При этом он отметил, что в данном вопросе важно уделять внимание настоящим расследованиям, а не фейковым новостям.

Ранее в Счётной палате также призвали создать новый государственный орган по вопросам открытости власти.

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