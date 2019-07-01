Медведев рассказал о «демонстрирующих хамство» единороссах
Как он отметил в своей статье, которая была опубликована в газете «Известия», некоторые члены политической силы ведут себя не самым лучшим образом.
«У нас в «Единой России» есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам», — указал он.
По его словам, во фракции есть внутрипартийный контроль, в том числе на стадии выдвижения кандидатов. Однако важную роль в данном вопросе играют и «внешние контролёры», к которым относятся, в частности, СМИ, блогеры и гражданские активисты.
В связи с этим Медведев выразил мнение, что партии нужно не только сотрудничать с людьми, выявляющими недостойных членов политсилы, но и поддерживать их журналистские расследования. При этом он отметил, что в данном вопросе важно уделять внимание настоящим расследованиям, а не фейковым новостям.
Ранее в Счётной палате также призвали создать новый государственный орган по вопросам открытости власти.